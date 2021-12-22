Ульяновск, 22 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. Это следует из сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 22 декабря, с начала пандемии в регионе умерли 3656 ковидных больных, что составляет 3,09% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом (118 303).

За последние сутки, 21 декабря, в Ульяновской области скончались десять пациентов с коронавирусом. Это на одного меньше, чем было 20 декабря. Напомним, что десять летальных исходов также было подтверждено 19 декабря.

Отметим, что в регионе сделано 1,567 млн лабораторных исследований на SARS-CoV-2, под наблюдением остаются 12 886 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, по данным минздрава, уровень дохода сотрудников частных медицинских организаций возрастёт в среднем на 5%, в 2022 — 2023 годах — 15%.