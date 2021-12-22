22 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:13 — REGNUM В Севастополь пришла зима — не только календарная, но и самая настоящая, со снегопадами и морозами. Редкое для этого города зрелище снял фотокорреспондент ИА REGNUM.

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Карантинная бухта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Снег в городе шёл — с перерывами — с вечера 20 декабря. Как отмечают местные жители, такого количества снега здесь не видели с 2016 года.

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь занесло снегом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пока одни любуются красотами заснеженного Севастополя, другие борются с последствиями стихии.

Уборка снега в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уборка снега в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Больше всего работы у коммунальщиков и дорожных служб — они работают вот уже вторые сутки, чтобы устранить последствия непогоды.

Уборка снега в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уборка снега в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уборка снега в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь занесло снегом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь занесло снегом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Только за последние сутки на дорогах города было израсходовано 275 тонн противогололедных смесей, а во дворах, скверах, на тротуарах — ещё 116,6 тонны посыпочного материала. В уборке дворов и тротуаров от снега задействовано 840 человек.

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь занесло снегом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь занесло снегом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь занесло снегом Александр Полегенько © ИА REGNUM