Александр Полегенько,
22 декабря 2021, 19:13 — REGNUM В Севастополь пришла зима — не только календарная, но и самая настоящая, со снегопадами и морозами. Редкое для этого города зрелище снял фотокорреспондент ИА REGNUM.
Херсонес Таврический
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Херсонес Таврический
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Карантинная бухта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Снег в городе шёл — с перерывами — с вечера 20 декабря. Как отмечают местные жители, такого количества снега здесь не видели с 2016 года.
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пока одни любуются красотами заснеженного Севастополя, другие борются с последствиями стихии.
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Больше всего работы у коммунальщиков и дорожных служб — они работают вот уже вторые сутки, чтобы устранить последствия непогоды.
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Только за последние сутки на дорогах города было израсходовано 275 тонн противогололедных смесей, а во дворах, скверах, на тротуарах — ещё 116,6 тонны посыпочного материала. В уборке дворов и тротуаров от снега задействовано 840 человек.
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько © ИА REGNUM