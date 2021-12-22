Салехард, , 13:32 — REGNUM Ямальских детей к месту отдыха с 2022 года будут сопровождать по-новому. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Летний лагерь Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР

Теперь в летний период сопровождать юных ямальцев по дороге в лагерь и обратно домой будут специально обученные авиаволонтёры. Это позволит выделить дополнительные детские путёвки.

Прошедшим летом для сопровождения ямальских детей потребовалось 506 человек. В летний период 2022 года юные ямальцы отправятся прямыми авиарейсами в лагеря Крыма и Краснодарского края. На всех сменах контроль за работой лагеря и педагогической команды будут осуществлять специальные представители округа. Стать авиаволонтёром сопровождения сможет каждый житель округа старше 21 года. В его задачи будет входить получение документов у сотрудников муниципальных образований в порту вылета, контроль за детьми в дороге, передача детей сотрудникам лагеря в аэропортах прибытия. Перелёт для волонтёров будет бесплатным.

Главное отличие от прежних условий сопровождения — волонтёры не будут оставаться на базе вместе с детьми, поэтому в лагерях появятся дополнительные места для юных ямальцев.

Отмечается, что в 2021 году за летнюю оздоровительную кампанию отдохнуть в лагерях смогли 5820 детей, из них 5008 — на море.