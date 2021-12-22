Москва, 22 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В ближайшие годы в Москве будет открыто более полусотни новых станций метрополитена. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Stroi.mos.ru Строительство метро в Москве

По словам главы столицы, начиная с 2021 года в городе было открыто 100 новых станций метро и МЦК, рядом с которыми живут, работают или учатся около 5 млн москвичей. В целом же московская сеть метрополитена выросла в полтора раза, что стало наивысшими темпами в истории города.

«Необходимо дальше продолжать развитие транспортной системы. В ближайшие годы мы планируем на 50−60 станций метро увеличить, включая завершение Большой кольцевой линии метро и открытия трех новых веток метрополитена», — сказал Собянин.