Новосибирск, , 13:31 — REGNUM В Новосибирске не запланированы массовые мероприятия на Новый год и предстоящие январские каникулы. Об этом сообщил начальник управления культуры мэрии города Владимир Державец.

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Он уточнил, что праздничного фейерверка на площади Ленина 31 декабря так же не будет, пишут «Все новости Новосибирской области».

Отмечается, что это связано с эпидситуацией и ограничительными мерами из-за коронавируса.