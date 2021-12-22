Сеул, 22 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнему опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 21 декабря среди 1027 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 40,1% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 37%. Разница в 3,1% находится в предела погрешности ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

Известно, что за неделю экс-генпрокурор потерял 5,2% голосов, а бывший губернатор провинции Кёнгидо — 0,1%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (4,2%).