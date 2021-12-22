Москва, , 13:30 — REGNUM На сегодняшний день пока нет чётких договоренностей по новым контактам президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом официальный представитель Кремля не исключил, что лидеры двух стран могут пообщаться в режиме видеоконференцсвязи до конца года.

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«Может состояться (общение — прим. ИА REGNUM), может не состояться. Пока четких договоренностей нет», — отметил Песков.

Он добавил, что «это согласовывается при необходимости достаточно быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, во время открытия переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, которые прошли 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что он очень хотел бы лично увидеться с американским лидером. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на данный момент преждевременно говорить об очной встрече лидеров двух стран. Это «дело будущего», заявил Песков.