Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. На трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ленинградской области произошло ДТП с участием четырех легковых и одного грузового автомобиля, в результате погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.

Vk.com/acclo Смертельное ДТП на дороге А-120 (цитата группы «ВК» Аварийно-спасательная служба ЛО)

Утром 22 декабря на автодороге А-120 около посёлка Ульяновка произошло столкновение легковых автомобилей Opel Vectra, Dodge Caliber, LADA Largus, Daewoo Nexia и грузовика MAN.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Dodge и пассажиры автомобиля Opel, а водитель автомобиля Opel погиб.

«Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно оказали помощь пострадавшим, деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции», — уточнили в ведомстве.