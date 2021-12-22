Абакан, , 13:28 — REGNUM По состоянию на 22 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 52 880 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального правительства, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 115 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 35 328.

В федеральном оперштабе уточнили, что за всё время в Хакасии выздоровели 48 848 человек, в том числе за сутки — 382.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в республике был подтверждён 121 случай заражения коронавирусом.

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