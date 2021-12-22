Улан-Удэ, , 13:28 — REGNUM В Бурятии 28 декабря 2021 года стартует первый коммерческий туристический рейс на воздушном судне Ми-8АМТ. Как сообщает 22 декабря пресс-служба республиканского правительства, проект реализует авиакомпания «Баргузин» совместно с министерством туризма Бурятии.

Вертолет Sylvere Durand Во

«Мы ожидаем, что по итогам первого ознакомительного рейса туроператоры смогут создать новый, качественный, интересный турпродукт, который мы сможем предлагать всем туристам, приезжающим в Бурятию. Б

лагодаря сотрудничеству правительства Бурятии и авиакомпании «Баргузин» мы будем развивать новые туристические направления и сможем показать нашим гостям красоту Бурятии с высоты птичьего полета», — пояснил министр туризма республики Алдар Доржиев.

Сертификат на право осуществлять летную программу АО «АК Баргузин» получил 1 ноября 2021 года. Получение сертификата коммерческого воздушного перевозчика позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии принимать участие в решении задач по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах, а также позволит развивать в регионе туристические воздушные перевозки.

Пассажирами первого коммерческого рейса станут туристические операторы Бурятии. После ознакомительных туров, туроператоры составят программу вертолетных экскурсий над городом Улан-Удэ, и по другим туристическим направлениям республики. Также в ближайшее время после составления летных программ будет определена длительность и стоимость полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 Бурятия представила широкой общественности новый туристический маршрут «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула», который пройдёт по территории двух российских регионов и Монголии.

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