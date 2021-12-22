Джакарта, , 13:28 — REGNUM Вулкан Семеру в Индонезии продолжает выбрасывать в небо столб белого дыма на расстояние до 200 метров, сообщает Detik.

Вулкан Семеру M. Rietze

Вулкану всё ещё присвоен третий уровень опасности.

Специалисты зарегистрировали два землетрясения и 10 лавин.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км от кратера.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение, касающееся территорий, которые могут пострадать от экстремальных погодных явлений в период 22−26 декабря 2021 года.

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