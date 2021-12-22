Кишинёв, , 13:26 — REGNUM Пропрезидентская правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) в ходе избирательной кампании обещала провести реформы будет их проводить, даже рискуя потерять популярность. Об этом заявил вице-председатель, министр юстиции Сергий Литвиненко в соцсети Facebook.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Когда начинаете настоящую борьбу с ворами и коррупционерами на всех уровнях, очевидно, что они будут сопротивляться. Они защищают не только своё состояние, но и свободу. ПАС взяла на себя риски, поскольку Молдова находится на грани краха», — написал Литвиненко.

Он отметил, что в партии не боятся той цены, которую придётся заплатить за «радикальные реформы». В долгосрочной перспективе, как полагает глава минюста, граждане оценят действия ПАС.

Напомним, 22 декабря президент Молдавии Майя Санду подписала закон о повышении пенсионного возраста в республике. Для мужчин и женщин он составит 63 года. Кроме того, в ПАС предложили увеличить зарплату судьям почти вдвое.

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