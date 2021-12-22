Собянин: квартиры в Москве станут более доступными
Москва, 22 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Москве будет введены рекордные площади нового жилья. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Отдельно скажу о жилищном строительстве. Это одна из острейших проблем города. В 2021 году в Москве будет возведено более 7 млн квадратных метров жилья. Это в два раза больше чем в 2014, 2015 годах. И это рекорд за всю историю города», — сказал Собянин.
По его словам, рост объемов строительства был обеспечен за счет программы реновации, комплексного развития территорий и программы льготного ипотечного кредитования.
«В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города», — сказал Собянин.