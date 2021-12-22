Москва, 22 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Москве будет введены рекордные площади нового жилья. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жилье в Китае

«Отдельно скажу о жилищном строительстве. Это одна из острейших проблем города. В 2021 году в Москве будет возведено более 7 млн квадратных метров жилья. Это в два раза больше чем в 2014, 2015 годах. И это рекорд за всю историю города», — сказал Собянин.

По его словам, рост объемов строительства был обеспечен за счет программы реновации, комплексного развития территорий и программы льготного ипотечного кредитования.

«В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города», — сказал Собянин.