Омск, , 13:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, за весь период пандемии в Омской области умерли уже 3077 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 489 носителей коронавируса, выздоровели 987 человек.

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