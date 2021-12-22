Омск, 22 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, за весь период пандемии в Омской области умерли уже 3077 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 489 носителей коронавируса, выздоровели 987 человек.