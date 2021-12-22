Монтевидео, , 13:21 — REGNUM В Уругвае впервые за пять месяцев число больных COVID-19 вновь превысило три тысячи человек, что свидетельствует о тревожном росте распространения коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Уругвая Alex Proimos

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В последний раз подобный показатель был зафиксирован 23 июля, после чего началось устойчивое снижение вплоть до 24 ноября, когда вновь было зарегистрировано 2000 случаев.

Национальная система чрезвычайных ситуаций сообщила, что с момента объявления пандемии в стране в марте 2020 года было обработано 4 296 909 тестов, подтвердивших 405 236 случаев заболевания. Также было зафиксировано 6 157 смертей.