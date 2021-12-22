Москва, 22 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. О неполадках в работе социальной сети «ВКонтакте» сообщают ее пользователи. Об этом 22 декабря свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Вконтакте»

Уточняется, что 60% пользователей жалуются на неполадки, связанные с работой сайта указанной соцсети, 22% сообщили о проблемах в работе с ее мобильным приложением и еще 18% испытывают трудности при подключении к серверу.

Также указывается, что о неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что в Министерстве внутренних дел России устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ведомства