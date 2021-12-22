Новосибирск, 22 декабря 2021, 13:20 — REGNUM Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь, 31 декабря, будет работать до полуночи. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Андрей Куликов.
По данным редакции «Сиб.фм», ранее предполагалось, что время работы подземки в преддверии праздника продлят на час, до 01:00.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Новосибирске 15 декабря подорожал проезд в метрополитене. Он станет равен 27 рублям — на один рубль выше
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