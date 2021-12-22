Новосибирск, , 13:20 — REGNUM Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь, 31 декабря, будет работать до полуночи. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Андрей Куликов.

Новосибирский метрополитен Nsk-metro.ru

По данным редакции «Сиб.фм», ранее предполагалось, что время работы подземки в преддверии праздника продлят на час, до 01:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Новосибирске 15 декабря подорожал проезд в метрополитене. Он станет равен 27 рублям — на один рубль выше

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