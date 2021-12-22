Новосибирск, 22 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь, 31 декабря, будет работать до полуночи. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщилначальник управления пассажирских перевозок мэрии города Андрей Куликов.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

По данным редакции «Сиб.фм», ранее предполагалось, что время работы подземки в преддверии праздника продлят на час, до 01:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Новосибирске 15 декабря подорожал проезд в метрополитене. Он станет равен 27 рублям — на один рубль выше