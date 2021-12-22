Анкара, 22 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Сейчас Россия чаще реагирует на то, что уже свершилось, но в случае с провокациями, подобными турецкой, следует действовать на упреждение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 декабря, комментируя высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова.

Dmitry Borko Террорист Джохар Дудаев

Как сообщалось ранее, Кадыров обратился в МИД с призывом отреагировать на действия турецких властей, присвоивших одному из парков имя Джохара Дудаева, и «принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры».

« Ключевое слово в обращении главы Чечни к МИДу России по поводу провокационных действий турецких властей — это «упредительные». Рамзан Кадыров с полным основанием настаивает на том, чтобы действия нашего государства в подобных случаях носили именно такой характер.

На присвоение парку в Турции имени главаря чеченских сепаратистов и квалификацию Дудаева как «борца за свободу» МИД России отреагировал, но постфактум, и это плохо. Вспоминается известный роман Юлиана Семёнова «ТАСС уполномочен заявить…» Я в те годы работал по линии МИД в Африке и могу подтвердить, что суть той истории передана писателем верно: противников — американцев — заранее предупреждают о последствиях их враждебных СССР действий и от идеи осуществления госпереворота в дружественной Советскому Союзу стране США отказываются. Для этого, конечно, надо хорошо владеть информацией, иметь сильные позиции в странах, важных для интересов твоего государства, работать на опережение. Самим быть сильной страной, наконец! Сейчас Россия чаще реагирует уже на то, что свершилось. Это проще — реагировать после, но давайте проследим, что произойдёт дальше, будет ли демонтирован памятник Дудаеву.

Сюжет со «сквером Дудаева» показателен и в плане двуличия Реджепа Тайипа Эрдогана, на которое справедливо указывает Рамзан Кадыров, но он ещё более показателен под углом зрения политики, которую наша страна проводит в отношениях с Турцией. Некоторое время тому назад министр иностранных дел России «проглотил» демонстрацию президентом Турции карты с претензиями на российские земли и главенство над населяющими её народами. Да что карта — год назад Россия «проглотила», по сути дела, вторжение Турции на Кавказ, её враждебные России и нашему союзнику Армении действия в нагорно-карабахском конфликте…