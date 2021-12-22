Москва, 22 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Завтра, 23 декабря, состоится заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В повестке у нас рассмотрение проекта бюджета на 2022 год», — сказал Володин.

Кроме того, планируется внести изменений в структуру Парламентского Собрания — она должна соответствовать задачам, которые поставлены президентами стран.