* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, 22 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций предложила выплатить около 6 миллионов долларов за охрану своих учреждений непосредственно сотрудникам министерства внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как исполняющий обязанности главы министерства находится под действием санкций ООН и США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Этот факт также подтвердил осведомленный источник издания.

edgarwinkler ООН

Согласно документу, предложенные деньги со следующего года будут выплачиваться в качестве ежемесячной зарплаты силам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охраняющим учреждения ООН. В соответствии с соглашением, достигнутым с бывшим афганским правительством, силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также будут ежемесячно получать продовольственные пособия.

Reuters заявляет, что план отражает сохраняющееся отсутствие безопасности в Афганистане после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ухода США и падения предыдущего правительства, а также отсутствие у правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансирования из-за сокращения помощи.

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН, в электронном письме в ответ на вопросы агентства написал: «Организация Объединенных Наций как работодатель несет ответственность за возможности принимающих стран в укреплении безопасности персонала Организации Объединенных Наций». Reuters сообщает, что Фархан Хак не опроверг содержания документа.

Однако эксперты говорят, что выплаты талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднимают вопрос о том, будут ли в этом случае нарушены санкции США и ООН против радикалов и их высших руководителей? Возникает также вопрос, может ли ООН выявлять случаи нецелевого использования указанных денег?

Источник агентства Reuters сообщил, что надлежащего мониторинга не проводилось.

Сираджуддин Хаккани, исполняющий обязанности министра внутренних дел и заместитель лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входит в число тех, кто находится под санкциями США и ООН. ФБР также назначило награду в размере 10 миллионов долларов за арест этого человека, который также руководит «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Соединенные Штаты заявляют, что Хаккани близок к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это название, данное западными спецслужбами некоторым членам движения.

Однако Фархан Хак сказал, что бюджет Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA) находится на рассмотрении, и что миссия работает в соответствии с режимом санкций ООН.

В то же время, представитель министерства финансов США заявил, что Соединенными Штатами наложены санкции на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а те, кто их поддерживает, подпадают под санкции США.

Однако в министерстве финансов США отказались комментировать предложение ООН.

Согласно документу, на основе которого Reuters подготовило свое сообщение, в 2022 году на обеспечение безопасности 20 агентств ООН, действующих в Афганистане, было выделено 4 миллиона долларов.

Также существовало соглашение с бывшим афганским правительством, в соответствии с которым ООН платила министерству внутренних дел за охрану ее учреждений.

В соответствии с этим порядком большая часть из 4 миллионов долларов будет потрачена на ежемесячную зарплату от 275 до 319 долларов, а также на ежемесячное пособие на питание в размере 90 долларов. Раньше эти деньги платили на периферии, но теперь они будут выплачиваться и в Кабуле.

В документе также говорится, что UNAMA потратит дополнительно 2 миллиона долларов «на аналогичные услуги», кроме совместного с другими агентствами ООН бюджета безопасности.

Пресс-секретарь ООН заявил, что эти средства будут выплачиваться напрямую получателям, без участия официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировал данное сообщение.