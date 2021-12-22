Улан-Удэ, 22 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 21 декабря, вновь подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2356 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего у республике зарегистрировано 74 775 (+203) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34 525) приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 164 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным республиканского министерства здравоохранения, всего выздоровели от COVID-19 — 68 790 (+293) человек. В стационарах получают лечение 1184 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 932.

В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет — 82), на ИВЛ — 68 пациентов (из них старше 65 — 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 49. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1642 койки: занято — 1184, свободно — 458 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,1%.

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