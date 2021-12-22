Томск, , 13:17 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Томской области на сессии 22 декабря приняли во втором (окончательном) чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, доходы Томской области в 2022 году составят 90,69 млрд рублей (в том числе собственные — 65,917 млрд), расходы — 89,931 млрд. Профицит — 758,9 тысячи рублей.

Общий объём финансовой помощи Томской области из федерального центра — 24,8 млрд рублей. 65% всех целевых федеральных средств направят на социальную сферу.

В облпарламенте уточнили, что по сравнению с первым чтением доходы за счёт федерального бюджета выросли на 17,6 млрд рублей, расходы — на 20,8 млрд.

По итогам голосования во втором чтении 32 парламентария проголосовали за принятие бюджета, семь — против, один воздержался. Большинством голосов трёхлетний бюджет региона принят.

Добавим, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил депутатов «за конструктивную работу при формировании и принятии регионального бюджета».

«Тем, кто недавно состоит в депутатском корпусе, хочу напомнить: еще 10 лет назад мы работали над бюджетом в 27 млрд рублей, а сегодня он составляет 90 млрд», — заявил Жвачкин.

По его словам, это значит, что «регион развивается, идёт вперед, и у миллиона его жителей есть будущее».

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