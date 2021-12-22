Салехард, 22 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 22 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 109 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 335 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 22 декабря подтвердили 61 142 случая заражения коронавирусом, вылечились 55 79 человек, скончались 938 (четверо за последние сутки).