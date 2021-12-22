Скопье, 22 декабря 2021, 13:24 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 22 декабря подаст в парламент прощение об отставке. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.
По данным журналистов, прошение будет подано сразу по завершении ежегодного выступления президента Стево Пендаровски перед депутатами.
Нового премьер-министра страны изберет из своего состава правящее большинство. СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) после отставки Заева возглавил Димитар Ковачевски, до сих пор занимавший пост главы министерства финансов. Ожидается, что именно он и сформирует новый правительственный кабинет.
О своей отставке с постов главы правительства и СДСМ Заев заявил 31 октября.
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