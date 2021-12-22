Скопье, , 13:24 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 22 декабря подаст в парламент прощение об отставке. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Зоран Заев Zoranzaev.mk

По данным журналистов, прошение будет подано сразу по завершении ежегодного выступления президента Стево Пендаровски перед депутатами.

Нового премьер-министра страны изберет из своего состава правящее большинство. СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) после отставки Заева возглавил Димитар Ковачевски, до сих пор занимавший пост главы министерства финансов. Ожидается, что именно он и сформирует новый правительственный кабинет.

О своей отставке с постов главы правительства и СДСМ Заев заявил 31 октября.

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