Сан-Хосе, 22 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Уже 92,1% костариканцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом заявил сотрудник отдела эпидемиологического надзора Фонда социального обеспечения Коста-Рики (CCSS) Джефри Кастро, сообщает Prensa Latina.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

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По его словам, с 24 декабря 2020 года, когда началась кампания по вакцинации населения, прививочные бригады CCSS ввели 7 580 046 доз вакцины от COVID-19.

Из них 3 934 813 получили первую дозу, 3 444 299 — вторую, а 200 934 — бустерную.

Кроме того, с 25 октября молодым людям в возрасте от 12 до 19 лет было введено 941 117 доз, из которых 524 519 были первыми дозами, 416 452 — вторыми дозами и 146 — бустерами.