Москва, 22 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Новые цифровые технологии, которые планируется начать применять в Москве позволят существенно сэкономить личное время жителей столицы. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Bitballoon.com Цифровая экономика

Речь идет об использовании элементов искусственного интеллекта. Предполагается, что в скором времени москвичам будет предложено автоматически обновлять или оформлять необходимые документы.

«Услуги должны становиться проактивными. Например, не дожидаясь запроса, портал mos.ru будет предлагать обновить документы, оформить пособия или решить другой важный вопрос. А гражданину останется лишь согласиться или отказаться от предложенной услуги. Таким образом, мы сэкономим москвичам миллионы часов личного времени», — сказал Собянин.