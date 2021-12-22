Москва, , 13:15 — REGNUM Сегодня, 22 декабря, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали легкую отрицательную динамику, потеряв 0,1%, что скорее можно назвать консолидацией после существенного трёхпроцентного роста нефтяных котировок 21 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн..

Нефтехранилище. Норвегия T3n60

«Рынок нефти, 21 декабря получил двойной заряд позитива. Во-первых, от Джо Байдена и Бориса Джонсона, которые заявили, что ни США, ни Великобритания не собираются до Рождества вводить новых эпидемиологических ограничений в ответ на стремительное распространение нового штамма «Омикрон». Вместо этого, они сосредоточат усилия на бесплатном тестировании и ускорении вакцинации.

Во-вторых, позитивный заряд для рынка пришел от внутриотраслевой статистики, Американский институт нефти (API) сообщил о более сильном сокращении запасов в США чем ожидалось, 3,67 млн баррелей вместо прогнозируемых 2,63 млн баррелей.

Для цен на нефть обе новости стали настоящим подарком, снижение рисков сокращения спроса на энергоносители в ближайшее время, позволило нефтяным котировкам рано утром 22 декабря превысить важный уровень сопротивления в $73,80 за баррель Brent, достигнув в моменте отметки в $74,50.

А к середине дня нефтяные котировки вновь вернулись к уровню в $73,80, возле которого, вероятно и будут встречать вторую порцию внутриотраслевой статистики, которая выйдет сегодня вечером в 18:30 по мск.

Базовый сценарий предполагает, что расчеты API о более серьезном сокращении запасов нефти в США за прошедшую неделю найдут подтверждение в данных Управления энергетической информации США (EIA).

Это значит, что цены на нефть оттолкнутся от уровня $73,80 за баррель Brent и направятся к отметке в $75,00 за баррель.

В альтернативном сценарии, где более серьезное сокращение запасов в США не подтвердится, цены на нефть могут проесть немного ниже к $73,00−73,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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