Москва, 22 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Назначение главы МЧС России Кремль не будет анонсировать, как и другие кадровые решения. Ведомством временно руководит Александр Чуприян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 декабря журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

Он отметил, что до сих пор глава государства не подписал указ о назначении главы МЧС. Песков добавил, что зависит от решения президента и то, встретят ли спасатели свой профессиональный праздник 27 декабря с новым министром.

«Когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом, заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы», — напомнил Песков и добавил, что исполняющий обязанности министра сейчас «полностью работает».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2021 года Александр Чуприян назначен исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это произошло после трагической гибели главы МЧС Евгения Зиничева. С июля 2018 года Чуприян был первым заместителем министра.

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