Нальчик, , 13:13 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков исполнил новогодние мечты детей с «Ёлки желания». Среди подарков, которые попросили маленькие жители республики, были мобильные устройства, наборы для творчества, игрушки. Ранее руководитель региона снял девять писем с пожеланиями и пообещал исполнить каждое из них.

Казбек Коков на «Ёлке желаний» Glava.kbr.ru

Так, получили планшеты Ева и Алия, набор для рисования вручили Егору, а Тимуру — футбольный мяч. Роботы с пультами управления захотели иметь Руслан и Имран.

Накануне, 21 декабря, был вручен подарок 15-летнему Исламу. Он попросил телефоны для своих братьев. Встретившись с подростком, который приехал в колонный зал дома правительства вместе с матерью, Казбек Коков вручил ему мобильные гаджеты для него и братьев.

Напомним, старт исполнения мечты детей из малообеспеченных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, был дан 15 декабря. К благотворительной акции, кроме главы Кабардино-Балкарии, присоединились члены правительства, представители органов власти и различных ведомств.

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