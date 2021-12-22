Чита, 22 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 530 (+240 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 82 010 пациентов (+448 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2101 человек (вновь +9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 126 находятся в тяжёлом состоянии (-7 за сутки), 31 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-15 за сутки).

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