Пекин, , 13:12 — REGNUM Китайская Jing Jiawei анонсировала видеокарты на основе набора микросхем JM9, производительность которых, как утверждает компания, будет находиться на уровне Nvidia GTX 1080. Об этом 22 декабря сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

Jing Jiawei заявила, что в начале 2022 года перейдёт к финальному этапу тестирования устройств, после чего компания планирует выпустить их в продажу. Редакция Wccftech отметила, что JM9 — это огромный шаг для Jing Jiawei, но при этом обратила внимание, что если смотреть на технические спецификации, то никак нельзя сделать вывод, что производительность этих графических процессоров будет на уровне Nvidia GTX 1080.

Автор статьи обратил внимание, что производительность модели JM9 FP32 с 8 гигабайтами видеопамяти и частотой ядра 1,5 МГц составляет всего 1,5 Тфлопс, в то время как производительность GTX 1080 может достигать 11,3 Тфлопс. Таким образом, значения показателей отличаются у видеокарт в 7,5 раз.

Отметим, что ранее ИА REGNUM сообщило, что графическое ядро процессоров AMD серии Rembrandt обошло по показателю производительности видеокарту Nvidia GXT 1050 Ti. Ожидается, что эти процессоры поступят в продажу в январе 2022 года.

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