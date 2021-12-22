Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 22 декабря, депутаты горсовета приняли бюджет на 2022 год. На сессии присутствовали 45 депутатов, из них «за» проголосовали 43, двое воздержались, сообщает редакция «НГС Новости».

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что доходы муниципалитета составят 60 миллиардов 703 миллиона рублей, расходы — 61 миллиард — 503 миллиона рублей, дефицит — 800 миллионов.

При этом 40 миллиардов рублей будет направлено на социальную сферу, на образование. также решено увеличить расходы на обустройство тротуаров и дорог к детским учреждениям.