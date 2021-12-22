Новосибирск, 22 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 22 декабря, депутаты горсовета приняли бюджет на 2022 год. На сессии присутствовали 45 депутатов, из них «за» проголосовали 43, двое воздержались, сообщает редакция «НГС Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Отметим, что доходы муниципалитета составят 60 миллиардов 703 миллиона рублей, расходы — 61 миллиард — 503 миллиона рублей, дефицит — 800 миллионов.

При этом 40 миллиардов рублей будет направлено на социальную сферу, на образование. также решено увеличить расходы на обустройство тротуаров и дорог к детским учреждениям.