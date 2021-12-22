Канберра, , 13:20 — REGNUM 22 декабря глава федерального правительства Австралии Скотт Моррисон после проведения заседания Национального кабинета министров заявил, что в скором времени использование медицинских сертификатов в стране будет только расширятся, поскольку сдержать распространение штамма «Омикрон» без ужесточения ограничений не удастся, пишет новостной портал News.com.au.

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«В тех штатах и территориях, где очень много случаев заражения, перспектива отслеживания контактов каждого человека, который входит в определенное место, нереалистична и неэффективно задействует наши ресурсы … — сказал Моррисон. — Это означает, что система QR-кода не используется полицией для наказания людей, она используется для обеспечения того, чтобы люди могли быть предупреждены через систему QR-кодов о том, что они были в каком-то конкретном месте, где произошла вспышка коронавируса».

Однако, подчеркнул Моррисон, в тех регионах, где заболеваемость COVID-19 не такая высокая, система QR-кодов расширяться не будет.

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