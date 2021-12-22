Тбилиси, 22 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, объявившие в его поддержку голодающие разбили палаточный городок. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

По данным журналистов, возле офиса ЕНД установили девять больших палаток с расстеленными там матрасами. В палатках разместились более 300 протестующих. Они требуют освободить Саакашвили из-под стражи. Среди них есть один священник.

Заявление о начале массовой голодовки 21 декабря сделал председатель ЕНД Ника Мелия на протестном митинге.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Ещё два дела переданы в суд. Экс-президента задержали 1 октября, когда он вернулся в Грузию. В его отношении возбудили ещё одно дело в связи с незаконным пересечением границы.