Москва, 22 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Доллар слегка укрепился на торгах 21 декабря, забуксовав на подходе к отметке 74 рублей, которая выступила в роли сопротивления и помогла рублю минимизировать потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«С начала сессии 22 декабря котировки пары энергично снижаются, тестируя промежуточную поддержку 73,50 руб., утрата которой откроет путь к минимумам прошлой недели в зоне 73,20 руб.

Рубль отыгрывает вчерашний отскок нефти после провала, а также продолжает получать поддержку со стороны жесткого курса ЦБ РФ. Доллар на международной арене стабилен и находится вблизи полуторалетних максимумов.

Однако отсутствия выраженного восходящего импульса достаточно, чтобы дать российской валюте пространство для укрепления в пределах проторгованного диапазона.

Тем временем на геополитическом фронте появляются новые признаки возрастающего напряжения, которое может в любой момент заставить рубль развернуться на юг.

Согласно последним сообщениям, США опровергли заявления минобороны России Сергея Шойгу о подготовке американцами провокации с химическими веществами на Донбассе.

Пока основные движения происходят в рамках привычного канала, трейдеры спокойны, однако в случае более энергичного рывка пары в том или ином направлении возможно расширение амплитуды колебаний на фоне предпраздничных тонких торгов.

В ближайшей перспективе уверенный пробой упомянутой поддержки 73,50 руб. маловероятен, не говоря уже о падении доллара в район 73 руб.

Тогда как риск возвращения к уровню 74 руб. и выше сохраняется и может с легкостью реализоваться при дальнейшем «обмене любезностями» между Вашингтоном и Москвой», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар несколько усиливается на мировом валютном рынке