Сеул, , 13:10 — REGNUM Представители Национального агентства полиции Южной Кореи и полицейской службы Евросоюза (Европол) заключили соглашение, предусматривающее обмен данными и совместные действия в борьбе с преступностью. Об этом 22 декабря сообщает Yonhap News.

Штаб-квартира Европола, Гаага, Нидерланды (сс) OSeveno

Согласно опубликованным данным, документ подписали глава Национального агентства полиции Южной Кореи Ким Чхан Нён и исполнительный директор Евпропола Катрин де Болль.

Известно, что представитель Южной Кореи должен был лично посетить штаб-квартиру Европола в Гааге (Нидерланды), однако из-за эпидемиологической ситуации в мире подписание документа состоялось по дипломатической почте.

Евпропол — правоохранительный орган ЕС, созданный в 1992 году и координирующий работу полицейских служб 27 стран-членов Европейского союза. В главные задачи этой организации входит координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью, улучшение информационного обмена между национальными полицейскими структурами.