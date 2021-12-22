Рязань, 22 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Доработать инициативы и перевести их в формат дорожной карты предстоит до середины февраля 2022 года в Стратегии развития Рязанской области, сообщает 22 декабря пресс-служба правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru/ Губернатор Рязанской области Николай Любимов

Накануне губернатор Николай Любимов провёл публичную презентацию проекта Стратегии. По его словам, все заявки из нового плана развития выполнимы. Инициативы переведут в формат дорожной карты, чтобы у каждого проекта был конкретный ответственный специалист, сроки и график реализации. После доработки Стратегию развития Рязанской области вынесут на федеральное согласование.

Повышать эффективность работы надо всем. За счёт развития управленческих компетенций, исходя из принципов сервисной концепции. Сервисность — это оптимальная модель взаимодействия между властью и людьми. Люди выражают свои интересы — власть отвечает на запросы общества. За счёт этого развивается регион. Мы принимаем эту модель как рабочую, и я буду требовать от всех своих подчиненных, прежде всего, эффективности. Если какое-то должностное лицо не успевает, попросту «не тянет» — его место займёт другой человек. До середины февраля 2022 года любой житель региона может отправить письмо с идеями и конструктивными предложениями на специально созданный адрес электронной почты. Зампреды правительства возьмут их рассмотрение и возможную реализацию под личную ответственность. Я со своей стороны — на контроль», — сказал губернатор.

Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года была утверждена впервые в декабре 2018 года. Корректировка необходима исходя из изменений на федеральном уровне, в том числе, национальных целей развития России.