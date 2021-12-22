Стратегию развития Рязанской области доработают к февралю 2022 года
Рязань, 22 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Доработать инициативы и перевести их в формат дорожной карты предстоит до середины февраля 2022 года в Стратегии развития Рязанской области, сообщает 22 декабря пресс-служба правительства региона.
Накануне губернатор Николай Любимов провёл публичную презентацию проекта Стратегии. По его словам, все заявки из нового плана развития выполнимы. Инициативы переведут в формат дорожной карты, чтобы у каждого проекта был конкретный ответственный специалист, сроки и график реализации. После доработки Стратегию развития Рязанской области вынесут на федеральное согласование.
Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года была утверждена впервые в декабре 2018 года. Корректировка необходима исходя из изменений на федеральном уровне, в том числе, национальных целей развития России.