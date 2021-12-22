Калуга, , 13:12 — REGNUM Благотворительная акция «Ёлка добра» состоялась в четвёртый раз в администрации Калужской области 22 декабря. Её участниками стали члены регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На благотворительной акции «Ёлка добра» Фото пресс-службы правительства Калужской области

Новогоднюю ель украсили шарами с желаниями детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выбирая шары на ёлке, руководители органов государственной и муниципальной власти исполняют желания юных жителей региона.

Среди желаний детей — получить в подарок смарт-часы, конструктор Lego, велосипед, футбольные бутсы, ортопедический и гимнастический коврик, специализированный массажер, серию познавательных энциклопедий, глюкофон, графический планшет. Есть и те, кто мечтает отправиться всей семьей на новогодний спектакль в Калужский драматический театр, посетить цирк, побывать в телевизионной студии. Организаторы акции обещали, что все желания детей будут обязательно исполнены.

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