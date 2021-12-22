Канберра, 22 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. На фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» практически во всех штатах и территориях Австралии статистика по коронавирусу за 22 декабря демонстрирует новые антирекорды. В свою очередь журналисты новостного портала News.com.au составили подборку актуальных данных по всем регионам страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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22 декабря министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса зарегистрировала 3 763 новых случая заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом за все время пандемии.

В Виктории зарегистрировали 1503 новых случая и шесть смертей, вызванных заболеванием COVID-19.

Министерство здравоохранения Квинсленда подтвердило 186 случаев заражения коронавирусом. В Южной Австралии выявили 154 случая заражения коронавирусом, в Австралийской столичной территории — 58. Во всех трех случаях речь идет о самых высоких показателях за все время пандемии.