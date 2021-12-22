22 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Неоправданно запугивая Германию и нападая на ведущие немецкие компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2», законопроект сенатора Круза испортит американо-германские отношения и рискует возродить враждебность к Америке, которая никуда не исчезла из общественного мнения Германии.

Александр Белов, , 19:15 — REGNUM Сенатор-республиканец Тед Круз, избиравшийся от Техаса, намерен внести на рассмотрение американских законодателей проект закона, призывающего ввести санкции против российского проекта прокладки трубопровода «Северный поток — 2». Сама эта законодательная инициатива, как и процесс, благодаря которому ее удалось внести на рассмотрение, являются красноречивыми примерами того, насколько порочна нынешняя система американского государственного управления, когда дело касается формулирования внешней политики страны, пишет Анатоль Ливен в статье, вышедшей 21 декабря в Responsible Statecraft.

США и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках этого законопроекта, который должен быть внесен в Сенат в начале января и который, как считается, будет принят при поддержке обеих партий, против России и компаний, участвующих в строительстве трубопровода, а также фирм-операторов, будут введены санкции.

Этот трубопровод частично заменит существующие трубопроводы из России в Германию и в Европейский союз через Украину. В прошлом, когда Москва пыталась с помощью отключения поставок топлива заставить Киев оплатить свои долги за газ или вступить в союз с Россией, Украина забирала предназначенный для ЕС газ себе, тем самым срывая поставки в Западную Европу.

Трубопровод «Северный поток — 2» положит конец этой возможности, обеспечив тем самым стабильность поставок в Германию и Западную Европу, но также уменьшив влияние Украины на Россию. В связи с этим и появился этот законопроект, который сенатор и его сторонники считают необходимым для предотвращения возможного нападения России на Украину. Круз также выдвинул нелепое обвинение, заявив, что приостановление президентом США Джо Байденом санкций в отношении трубопровода прошлым летом было актом «слабости», благодаря которому Москва смогла оказать новое давление на Украину, и целый ряд республиканцев, в том числе в СМИ, поддержали это заявление.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

Однако стоит быть к сенатору Крузу милосердным и предположить, что его шаг отражает лишь личное невежество, а не циничный, непатриотичный, партийный оппортунизм, поскольку новое правительство Германии уже временно приостановило одобрение проекта «Северный поток — 2». Официально это связано с проблемами с технической сертификацией проекта. Неофициально Германия ясно дала понять, что это сдерживает российское вторжение на Украину и что, если Россия действительно вторгнется, «Северный поток — 2» прекратит свое существование.

Иными словами, вводя сейчас санкции, которые попытаются навсегда заблокировать «Северный поток», что бы ни делала Россия, сенатор Круз подрывает тот самый сдерживающий фактор, который, как он утверждает, он хочет укрепить. Более того, новое правительство Германии в значительной степени на стороне Вашингтона в вопросе противостояния с Россией, и приостановка президентом Байденом санкций в отношении «Северного потока — 2» прошлым летом была направлена на то, чтобы заручиться более надежной поддержкой Берлина американской стратегии США против Китая.

Неоправданно запугивая Германию и нападая на ведущие немецкие компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2», законопроект сенатора Круза испортит американо-германские отношения и рискует возродить враждебность к Америке, которая никуда не исчезла из общественного мнения Германии.

Но как, задастся вопросом тот или иной гражданин ФРГ или России, незнакомый с конституцией США, возможен вообще этот законопроект? Как может один сенатор-оппозиционер сыграть решающую роль в проведении критически важной и очень опасной области внешней политики? И почему правящая партия, имеющая большинство в Сенате, допускает это?

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

Демократы были вынуждены разрешить внесение законопроекта, потому что сенатор Круз — всего лишь один сенатор — задерживает утверждение Сенатом всего списка послов администрации Байдена.

Но почему, может спросить такой гражданин Германии, каждая новая администрация назначает новых послов? Несомненно, США, как глобальная сверхдержава, должны делать то, что делает любая другая демократическая страна, и выдвигать своих послов из числа профессиональных дипломатов? Разумеется, ни одно серьезное государство не допустит, чтобы этот вопрос превращался во внутриполитическую возню с примесью идеологического фанатизма, в результате которой за рубежом Вашингтон начинают представлять такие люди, как бывший посол США в ФРГ Ричард Гренелл и Майкл Макфол, занимавший пост посла в России во время правления Барака Обамы?

Возможно, отцы-основатели считали, что американские послы и сенаторы будут набираться из лиц с высшим образованием, с сильным чувством долга, патриотизмом и личной ответственностью; и слава богу, в Соединенных Штатах все еще действительно есть несколько государственных служащих и выборных должностных лиц такого уровня. Тем не менее всякий, кто думает, что это правило носит универсальный характер, должен внимательно посмотреть на недавние назначения послов и на самого сенатора Теда Круза.