Уфа, , 13:22 — REGNUM Студентов и сотрудников Уфимского государственного авиационного технического университета экстренно эвакуировали из всех корпусов этого учебного заведения. Об этом 12 декабря сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Эвакуация в школе Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте»

По информации журналистов, в помещениях сработала пожарная сигнализация, все находящие в здании вышли на улицу, студентов отпустили по домам.

Сообщается, что также были эвакуированы ученики и учителя из гимназии № 91.

По данным агентства, сигнализация также сработала и в лицее № 1, а также в Уфимском авиационном техникуме.

Отмечается, что к зданиям прибыли сотрудники всех экстренных служб города. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.