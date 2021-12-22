Уфа, 22 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Студентов и сотрудников Уфимского государственного авиационного технического университета экстренно эвакуировали из всех корпусов этого учебного заведения. Об этом 12 декабря сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

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По информации журналистов, в помещениях сработала пожарная сигнализация, все находящие в здании вышли на улицу, студентов отпустили по домам.

Сообщается, что также были эвакуированы ученики и учителя из гимназии № 91.

По данным агентства, сигнализация также сработала и в лицее № 1, а также в Уфимском авиационном техникуме.

Отмечается, что к зданиям прибыли сотрудники всех экстренных служб города. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.