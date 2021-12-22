Чита, , 13:07 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 22 декабря вакцинацию завершили 522 998 человек из более одного миллиона граждан (+412 за сутки). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 565 239 человек (+1501 за сутки).

Вакцинация Yarregion.ru

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Повторно привились 107 000 жителей региона (+938 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

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