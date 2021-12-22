Томск, , 13:06 — REGNUM Пять лет лишения свободы просит назначить обвинение мэру Томска Ивану Кляйну. Об этом сообщают 22 декабря местные массмедиа.

Иван Кляйн Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что прокурор просит суд признать Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Добавим, Кляйн был временно отстранён от должности главы города.

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