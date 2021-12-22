Гавана, , 13:16 — REGNUM Представители Кубы выступили 22 декабря на семинаре в Китае с докладом о текущем социально-экономическом положении острова. Об этом сообщает кубинское информагентство Prensa Latina.

Китай — Куба

Посол Кубы в Китае Карлос Мигель Перейра рассказал о негативных последствиях коронавируса и возобновления блокады со стороны США. Он также раскрыл стратегии правительства по стимулированию экономики и назвал приоритетные сферы развития, такие как национальное производство, продовольственная сфера и иностранное инвестирование.

Он также затронул текущее состояние торговых операций с Китаем и заверил, что Куба готова увеличить экспорт в областях здравоохранения, образования и туризма и надеется на развитие сотрудничества в других областях.

На встрече в очном формате присутствовали представители китайских государственных, банковских и производственных учреждений.

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