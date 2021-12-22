Архангельск, , 13:05 — REGNUM С 2023 года многодетным родителям, проживающим в Архангельской области, не нужно будет подтверждать свой статус для получения мер соцподдержки. Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, на сессии областного собрания депутатов сегодня, 22 декабря, был одобрен законопроект о введении беззаявительного механизма перерегистрации многодетной семьи.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

«Семьи не должны ходить по инстанциям и собирать справки, подтверждение статуса многодетной семьи и прав на меры социальной поддержки должно происходить автоматически» , — подчеркнул во время встречи глава региона.

В настоящее время многодетная семья ежегодно регистрируется в отделении социальной защиты населения по заявлению одного из родителей. Чтобы перейти на беззаявительный порядок подтверждения статуса, родителям в течение 2022 года необходимо дать соответствующее письменное согласие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области увеличили размер губернаторской премии многодетным с 10 до 20 тысяч рублей.