Вашингтон, 22 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Офтальмолог из США Алан Скотт, который разработал препарат ботокс для применения в медицине, скончался на 90-м году жизни. Об этом 22 декабря сообщает газета Washington Post.

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По информации издания, офтальмолог умер в одной из больниц американского штата Калифорния из-за осложнений после сепсиса.

Отметим, ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны как биологическое оружие, которое вызывает паралич мышц и смерть. Позднее ученые посчитали, что он не подойдёт для ведения войны и передали образцы токсина Скотту. Последний разработал на его основе препарат ботокс, изначально предназначенный для лечения косоглазия.

Затем ботокс начали применять в косметологии для разглаживания морщин, чем сам его создатель был «бесконечно удивлен». При этом в 2002 году указанный препарат был одобрен для применения в косметических целях управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).